Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предлагает продлить летние каникулы до 1 октября
Он утверждает, что за это выступают как преподаватели, так и сами учащиеся. Парламентарий считает, что идею можно опробовать в Приморском и Хабаровском краях.
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Он утверждает, что за это выступают как преподаватели, так и сами учащиеся. Парламентарий считает, что идею можно опробовать в Приморском и Хабаровском краях.
Владимир Мединский: Дипломатический триумф СССР Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это…
Про умное голосование и вовлеченность студентов в политику Раскройте глаза, у нас уже давно правят сталинисты. С поправкой на менее кровожадное время (во всем мире уже невозможно осуществлять миллионные убийства, которые осуществляли многие режимы в 20-м веке), наши власти ведут масштабный террор против инакомыслящих…