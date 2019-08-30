Дональд Трамп отменил визит в Польшу

Причиной такого решения стала необходимость присутствия президента в США из-за урагана «Дориан», который приближается к штату Флорида. Дональд Трамп решил отправить вместо себя в Польшу вице-президента Майкла Пенса. Об отмене своего визита глава государства рассказал журналистам в Белом доме, передает CNN. Трамп пояснил, что ему важно остаться в США, а также подчеркнул серьезность угрозы, исходящей от урагана «Дориан». По словам президента страны, он предупредил об изменении планов своего польского коллегу Анджея Дуду. В Варшаве к решению Трампа отнеслись с пониманием: глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в эфире национального радио пояснил, что речь идет о реальной угрозе. Он также добавил, что в ходе визита Трампа стороны планировали окончательно утвердить конкретные места дислокации американских военных в Польше. Предполагалось, что президент США посетит страну 1-2 сентября и в том числе примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летней годовщине начала Второй Мировой войны. Согласно прогнозам, «Дориан» может стать самым сильным ураганом, который подходил к Флориде с начала 90-х годов.