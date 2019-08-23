Илья Новиков: Вопрос обмена заключёнными между Россией и Украиной может решиться в течение сегодняшнего дня

Вопрос обмена заключёнными между Россией и Украиной может решиться в течение сегодняшнего дня, сообщил ТАСС адвокат Илья Новиков. Он призвал набраться терпения. Новиков представляет интересы Николая Карпюка, которого суд в Грозном 3 года назад приговорил к 22,5 годам колонии строгого режима за участие в вооружённых столкновениях с российскими военными. Ранее новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что в Киев уже возвращаются Олег Сенцов, моряки и ещё ряд заключённых. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сказала Эху, что обмен ещё не начался.

Гитлянская призвала не распространять непроверенную информацию.