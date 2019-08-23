Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что глава московских единороссов Андрей Метельский – бизнесмен

Основатель Фонда Алексей Навальный в эфире «Эха» сказал, что представитель партии власти сам признался в этом.

По словам Навального, за такую же деятельность сейчас судят бывшего министра Михаила Абызова.

Андрей Метельский отрицает, что является владельцем мотоцентра. По его словам, расследования ФБК не заслуживают внимания.

Метельский подчеркнул, что Алексей Навальный ответит в суде за оскорбления, которые нанёс ему, его родственникам и друзьям.