В Службе безопасности Украины опровергли информацию о начале обмена заключенными с Россией

Ранее сегодня появились многочисленные сообщения о том, что процесс почти завершен и в ближайшее время Олег Сенцов и другие вернутся домой.

Официальные лица не подтверждают состоявшийся обмен заключенными, переговоры по этому поводу продолжаются. Самолет с заключенными пока не вылетел из Москвы в Киев, рассказала «Эху» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В офисе президента Украины также отметили, что сведения о завершении обмена не соответствуют действительности. Между тем, информированный источник «Интерфакса» в Москве рассказал, что причиной задержки обмена стало оформление необходимых документов.

Ранее целый ряд источников сообщили о скором завершении процесса, а также о том, что самолет с украинскими заключенными, включая Олега Сенцова, в ближайшее время приземлится в Киеве. Однако россияне, которые находятся в заключении на Украине и готовятся к обмену, пока остаются в СИЗО. Об этом ТАСС рассказал адвокат некоторых из них Валентин Рыбин. Он подчеркнул, что о планах их отправки в Россию не сообщается.

Между тем, в аэропорту «Киев» ранним утром собрались десятки журналистов, которые ждут прибытия украинских заключенных.