Памфилова: Протестные выступления в Москве выявили необходимость совершенствования избирательной системы в России

Протестные выступления в Москве выявили необходимость совершенствования избирательной системы в России. Об этом в интервью агентству Ассошиейтед Пресс заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она вновь напомнила, что Центризбирком предлагает упорядочить систему сбора подписей и сократить их необходимое количество. При этом Памфилова обвинила некоторых незарегистрированных кандидатов в манипулировании своими сторонниками.