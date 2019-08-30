Дональд Трамп отменил визит в Польшу, сославшись на приближение мощного урагана. Вступая в Белом доме, он сказал, что хочет лично убедиться в том, что все ресурсы правительства будут направлены на ликвидацию его последствий. В Польшу в конце недели поедет вице-президент Майке Пенс. Ранее сообщалось, что в Польшу должен приехать президент Украины Владимир Зеленский. В Киеве не исключали, что там он проведёт встречу с Дональдом Трампом.