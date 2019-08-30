Интерфакс: Обмен заключёнными между Россией и Украиной пока не начался

Обмен заключёнными между Россией и Украиной пока не начался, сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник в Москве. В свою очередь, в СБУ говорят, что процесс переговоров продолжается. Обмен может начаться в ближайшее время.

О том, что этот процесс уже начался, сообщил, в частности, новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Он написал в Фейсбуке, что в Киев возвращаются, в частности, Олег Сенцов и украинские моряки.