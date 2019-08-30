Несмотря на сообщения об обмене заключенными между Россией и Украиной, эта информация остается неподтвержденной

Об освобождении украинских заключенных, включая Олега Сенцова и задержанных моряков, минувшей ночью в Facebook'е сообщила сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова. По ее словам, все они уже летят домой. Эту запись разместил на своей странице новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

В свою очередь, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что самолет с освобожденными заключенными приземлится в Киеве сегодня около пяти утра. О том, что обмен начался, сообщили также журналист «Русской службы BBC» Илья Барабанов и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

Между тем, пока о завершении процесса не сообщается. Кроме того, россияне, которые находятся в заключении на Украине и готовятся к обмену, пока остаются в СИЗО. Об этом ТАСС рассказал адвокат некоторых из них Валентин Рыбин. Он подчеркнул, что о планах их отправки в Россию не сообщается.

Между тем, в аэропорту «Киев» уже собрались десятки журналистов, которые ждут прибытия украинских заключенных. Об этом сообщает интернет-издание «Крым.Реалии».