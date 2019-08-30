В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня стартует 8-й тур

Турнирную таблицу Чемпионата возглавляют, напомним, сразу пять команд, которые набрали по 14 очков. В 8-м туре с сразу четыре из них сыграют между собой. Столичный Спартак будет принимать «Зенит». А «Локомотив» дама сыграет с «Ростовым».

Более того, ближайшие преследователи лидирующего квинтета — «Арсенал» и ЦСКА, имеющие по 13 баллов, проведут очную встречу в Туле. И лишь ФК «Краснодар» избежал разборок с соседями по таблице. Впрочем, визит в Екатеринбург к Уралу — тоже не самое большое удовольствие.

Так что по итогам этого сверхнапряженного тура ситуации в турнирной таблице может здорово видоизмениться. К тому же получат шансы приблизится к лидерам остальные Премьер Лиги.

Сегодня 8-й тур откроют в Самаре «Крылья Советов» и столичное «Динамо».