Лайнер «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Санкт-Петербург — Худжанд (Таджикистан) совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

«Рейс U6-2641 Санкт-Петербург — Худжанд совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпании», — сказали в пресс-службе.

Ранее в авиакомпании сообщили, что командир судна доложил о возможном повреждении колеса из-за птиц. При осмотре взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета были обнаружены останки животного происхождения и перья птиц.