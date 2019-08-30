СМИ разыскивают девушку, которая продала мороженое президенту Владимиру Путину на ависалоне МАКС

Она исчезла с выставки вместе с тележкой. Российский лидер угостил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана мороженым на открытии авиакосмического салона в Жуковском 27 августа. «Медиазона» тогда обратила внимание на то, что за лотком со стеклянной витриной стояла продавщица, у которой Путин уже покупал десерт два года назад.

«Московский комсомолец» решил отыскать эту блондинку. Однако, несмотря на то, что МАКС в самом разгаре, ни ее самой, ни такой тележки там не оказалось. Другие продавщицы ничего о ней не знают. При этом выяснилось, что форма у местных мороженщиц другого цвета, мороженое на фестивале хранят в других холодильниках без витрины.

К тому же, на МАКС нет вафельных стаканчиков той марки, как купил Путин. Собеседники издания предположили, что эта загадочная девушка «не меньше, чем полковник ФСО». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ничего о ней не знает. Он не исключил, что на МАКС из года в год могут работать одни и те же компании и продавцы.

Издание Daily Storm объявило поиски мороженщицы. За ее контакты журналисты готовы поставить три ящика вологодского пломбира, который, по их словам, больше на авиашоу не продается.