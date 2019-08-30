Акция против политического давления на студентов пройдёт в амфитеатре на Хохловской площади, известном как «Яма»

Мэрия митинг не согласовала, организаторам пришлось изменить формат мероприятия. Акцию проведут в форме публичной дискуссии о месте политики в университете. В ходе неё поддержат студентов разных ВУЗов Егора Жукова, Даниила Конона, Валерия Костенка, Айдара Губайдулина, которые оказались в СИЗО по обвинению в так называемых «массовых беспорядках» 27 июля.

Уголовное дело в СМИ называют «московским». На акции, которая в тот день началась возле мэрии и продолжилась в других точках в центре Москвы, задержали больше тысячи человек. Студенты и активисты поддержат и Азата Мифтахова, арестованного по обвинению в попытке поджога офиса единороссов на севере столицы.

В числе организаторов акции на Хохловской площади в амфитеатре, который известен как «Яма», профсоюз «Университетская солидарность», инициативная группа МГУ, группы поддержки Егора Жукова и Даниила Конона.

Они хотели устроить там митинг, столичные власти отказали, формат пришлось изменить. При этом устроители акции попросили участников воздержаться от лозунгов, плакатов и скандирований.

Руководство ряда столичных вузов пообещало студентам проблемы вплоть до отчисления за участие в митингах.