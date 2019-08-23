Магомет Яндиев: Совершенно неясно на каких основаниях политика Илью Яшина забирают уже в пятый раз

Об этом сказал «Эху Москвы» кандидат в Мосгордуму в 45-округе Магомет Яндиев. Он добавил, что не намерен каким-либо образом выступать в поддержку Яшина, поскольку сейчас у него идет избирательная кампания. По словам политика, он старается довести её до конца, не совершать ошибок и, «ни во что не вляпаться».

Политика Илью Яшина в пятый раз задержали при выходе из спецприемника. Это абсолютное беззаконие, и оно стало частью повседневной жизни в России, — сказал в эфире «Эха Москвы» сатирик Виктор Шендерович.

Якобы за организацию несогласованного мероприятия Яшин вчера получил 10 суток ареста.