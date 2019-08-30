В числе освобожденных и 24 моряка, арестованных после инцидента в Керченском проливе. Как пишет у себя в Facebook'е новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, освобожденные уже летят домой. Российская сторона факт начала обмена пока не подтвердила.

Издание «Украинская правда» пишет, что самолет с украинцами будет встречать президент Владимир Зеленский. О россиянах, переданных в рамках обмена, пока не сообщается. 28 августа в Киеве суд освободил из СИЗО под личное поручительство главреда «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене.

Украинский адвокат Валентин Рыбин сообщал о том, что в списках на обмен есть 12 россиян, участвовавших в конфликте на Донбассе на стороне сепаратистов. Предполагалось, что обмен заключенными между Россией и Украиной состоится в формате «33 на 33» или «35 на 35».

Подтверждений начала обмена от официальных лиц пока не поступало. Однако, депутат Верховной Рады Ахтем Чийгоз накануне предполагал, что «обмен заключенными между Россией и Украиной может пройти сегодня». «Такая вероятность есть», — также сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Максим Шевченко. По его словам, это стало возможно при новом украинском президенте. Шевченко добавил, что было бы хорошо обменять и тех, кто хочет остаться в стране заключения и доказать свою невиновность. Журналист отметил, что эти люди смогут продолжить борьбу за свою репутацию например в европейском суде по правам человека.