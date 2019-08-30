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06:15, 30 августа 2019

Новый Генпрокурор Украины разместил в Facebook сообщение об обмене заключенными

Руслан Рябошапка поделился записью сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой: «Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой». Позже главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что самолет с освобожденными украинцами должен приземлиться в Киеве в 5:00. Как сообщает издание «Крым.Реалии», в аэропорту «Жуляны» уже собрались журналисты — они следят за ситуацией и пытаются получить официальные подтверждения.



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