Об этом он признался сам, — сказал в эфире «Эха Москвы» основатель ФБК Алексей Навальный. Он добавил, что за такую же деятельность сейчас судят бывшего министра Михаила Абызова, который по версии обвинения занимался оформленным на других людей бизнесом.

Андрей Метельский отрицает, что является владельцем мотоцентра «Альпин». В интервью «Эху Москвы» глава московского отделения «Единой России» подчеркнул, что расследования Фонда борьбы с коррупцией, где появились подобные обвинения, не заслуживают внимания.

Андрей Метельский добавил, что Алексей Навальный ответит в суде за оскорбления, которые нанес ему, его родственникам и друзьям.