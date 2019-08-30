Самолет с освобожденными украинцами рано утром должен прилететь в Киев

Об этом в своем телеграм-канале пишет главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. По его сведениям в 5 утра самолет с освобожденными украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве. Ранее только что назначенный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил в ФБ, что между Украиной и Россией начался обмен пленными, — цитирую— «моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой». . О россиянах, переданных в рамках обмена, пока не сообщалось.