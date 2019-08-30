Между Украиной и  Россией начался обмен пленными.

Как пишет у себя в ФБ генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, моряки, задержанные в Керченском проливе, а также Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб летят домой. Подробностей украинский генпрокурор не приводит. Не приводит он и полного списка обмениваемых лиц. Российские официальные лица и агентства факт начала обмена пока не подтверждали. По данным «Украинской правды», самолет с украинцами приземлится в Киеве около пяти утра. Ожидается, что его будет встречать президент Украины Михаил Зеленский.