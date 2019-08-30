Между Украиной и Россией начался обмен пленными.
Об этом у себя в ФБ пишет генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. По его словам, «моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой».
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Об этом у себя в ФБ пишет генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. По его словам, «моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой».
Владимир Мединский: Дипломатический триумф СССР Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это…