УКРАИНА И РОССИЯ НАЧАЛИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ.
ОБ ЭТОМ, КАК ПЕРЕДАЕТ ИФ, СООБЩИЛ ГЕНПРОКУРОР УКРАИНЫ РУСЛАН РЯБОШАПКА. ПОДРОБНОСТЕЙ ПОКА НЕТ.
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ОБ ЭТОМ, КАК ПЕРЕДАЕТ ИФ, СООБЩИЛ ГЕНПРОКУРОР УКРАИНЫ РУСЛАН РЯБОШАПКА. ПОДРОБНОСТЕЙ ПОКА НЕТ.
Владимир Мединский: Дипломатический триумф СССР Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это…