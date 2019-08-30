Часть украинцев, осужденных в России, не будет участвовать в обмене между Москвой и Киевом.

По сведениям Ъ, это Андрей Захтей, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка. Они осуждены в России по обвинению в подготовке диверсий в Крыму. Источник издания, близкий к переговорам, утверждает, что украинцев, осужденных в России, могут помиловать указом Путина в обмен на помилованных россиян, осужденных на Украине. При этом от украинцев должны поступить обращения на имя президента России. Путина. Несколько человек, в том числе режиссер Олег Сенцов, писать прошения о помиловании отказались . Как пишет издание, в московских СИЗО находятся около 30 украинцев, которых готовят к обмену на россиян, осужденных на Украине. В частности, в Москву для обмена доставили Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко, осужденного по обвинению в шпионаже.