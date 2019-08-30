В Монако сегодня состоится жеребьевка основного раунда группового этапа Лиги Европы.
Россию в турнире представляют футбольные клубы ЦСКА и «Краснодар». Действующим победителем Лиги Европы является английский «Челси».
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Россию в турнире представляют футбольные клубы ЦСКА и «Краснодар». Действующим победителем Лиги Европы является английский «Челси».
Владимир Мединский: Дипломатический триумф СССР Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это…