Предполагаемый участник хулиганской выходки в «Театре.doc» оштрафован на 500 рублей.

Антона Ткачука задержали по подозрению в мелком хулиганстве после того, как спектакль на тему ЛГБТ сорвали неизвестные. По сведениям «МБХ медиа», Ткачук провел ночь в полиции, так как его личность не могли установить. Суда по административному делу не было, Ткачука оштрафовали и отпустили. За что конкретно был составлен протокол, осталось неясным. Режиссера «Театра.doc» Анастасию Патлай и троих зрителей задержали после того, как активисты движения SERB сорвали спектакль «Выйти из шкафа». Всех, кроме Ткачука, скоро отпустили. В полицию подано заявление о хулиганских действиях лиц, ворвавшихся в зрительный зал.