Почти 300 миллионов человек могут мигрировать из-за глобального потепления

По прогнозу Межправительственной группы экспертов по изменению климата это случится в концу нынешнего века, если уровень мирового океана будет повышаться на несколько сантиметров в год. Авторы доклада, подготовленного для ООН, отмечают, что 19-го века средняя температура поверхности Земли повысилась на 1 градус и продолжает стремительно расти. К концу 21-го века при прежнем количестве выбросов углекислого газа она повысится еще на 3 градуса.