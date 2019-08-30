Прокуратура Австрии сняла обвинения в злоупотреблении властью с бывшего вице-канцлера

При этом, как сообщает местное Агентство печати, Хайнца-Кристиана Штрахе остается фигурантом дела о злоупотреблении доверием. Вместе с ним на скамье подсудимых может оказаться его соратник Йохан Гуденус.

Расследование началось после публикации видеозаписи, на которой политики обсуждали с некой русскоговорящей женщиной возможности тайного финансирования Австрийской партии свободы. На фоне разразившегося скандала Штрахе и председатель партии подали в отставку, а коалиционное правительство развалилось. Досрочные парламентские выборы назначили на сентябрь.