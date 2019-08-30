В Пскове сегодня будет рассмотрена жалоба на штраф радио «Эха Москвы в Пскове» и «Псковской ленте новостей»
СМИ были наказаны 150 и 200 тысяч рублей соответственно за колонку журналистки Светланы Прокопьевой, в которой суд усмотрел признаки оправдания терроризма.
На саму Прокопьеву в феврале завели уголовное дело. Это произошло после ее эфира на «Эхе Москвы в Пскове», где обсуждался теракт на входе в здание архангельского ФСБ. Летом журналистку внесли в список экстремистов Росфинмониторинга. Ее счета заблокировали.
В поддержку Прокопьевой выступили журналисты, международные правозащитные организации, политики и общественные деятели.