Московские власти активно приглашают жителей столицы на музыкальный концерт «PROлето»

Шоу запланировано в эту субботу на проспекте Сахарова, где в то же время планировала провести акцию оппозиция.

Организатором фестиваля выступает «Российский Союз Молодежи». На его сайте говорится, что концерт посвящен Дню знаний и завершению летнего сезона. Заявлено выступление известных артистов, в том числе, Ольги Бузовой, Тимы Белорусских, группы «Дискотека авария», Comedy Club и других. Анонс мероприятия в среду вечером опубликовали почти одновременно несколько десятков московских изданий, а накануне москвичи начали получать смски от имени Департамента информационной политики мэрии с таким текстом: «Не проспи тусу! 31-го в 14 на Сахарова: Мот, Крид, Бузова и др.». Позже в департаменте пояснили «Ведомостям», что разослали приглашения по просьбе организаторов фестиваля. Стоит отметить, что призывы на концерт начали появляться сразу после того, как снятая с выборов в Мосгордуму Любовь Соболь объявила, что шествие оппозиции по Бульварному кольцу в поддержку фигурантов так называемого «московского дела» все равно состоится в эту субботу в 14 часов, несмотря на то, что мэрия отклонила три заявки оппозиции на этот день.

Проспект Сахарова будет занят музыкальным фестивалем и через неделю — в выходные, на которые приходятся единый день голосования и День города. Участники почти 20-часового марафона «НАШИ В ГОРОДЕ» еще не объявлены.