На авиасалоне в Жуковском исчезли тележка и продавщица, у которой Владимир Путин купил мороженое

Как выяснила газета «Московский комсомолец», во время обхода выставки на следующий день другие продавцы мороженого сказали, что девушку, продавшую рожок российскому президенту, не знают. Кроме того, у них представлены товары другой марки, отличается униформа и сами лотки.

Путин купил мороженое президенту Турции Реджепу Эрдогану на авиасалоне 27-го августа. Два года назад он покупал пломбир у той же продавщицы. Пресс-секретарь президента объяснил это тем, что на выставке постоянно работают одни и те же компании.