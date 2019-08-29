В Петербурге к независимому кандидату в муниципальные депутаты пришли органы опеки

Максима Кузахметова обвинили в том, что он якобы использовал ребёнка в качестве живого щита.

К главному редактору петербургского «Московского комсомольца» Максиму Кузахметову, который намерен участвовать в муниципальных выборах, пришли два представителя органов опеки. Это произошло после выхода публикации в местной газете, рассказал «Эху» сам Кузахметов.

«Пришли двое из органов опеки. Сказали, что к ним поступил сигнал после публикации в газете о моём антисоциальном поведении. Им теперь надо проверить, в каком состоянии дети, как я к ним отношусь. Они должны с инспекцией проверить квартиру. Но я их прогал», – сказал Кузахметов.

Муниципальная газета «Екатерингофский вестник» в середине прошлой недели вышла с материалом «Помогите! Мой папа оппозиционер»: в тексте указывалось, что Кузахметов якобы специально наезжал коляской с ребёнком на полицейских во время задержания в избиркоме одного из оппозиционеров. Сам Кузахметов пояснил: он пришел в комиссию с ребёнком, потому что оставить его было больше не с кем. Утверждается, что заявление, по которому пришли специалисты, поступило от возмущенных граждан. Между тем, и сама газета, и местные органы опеки подчиняются главе муниципалитета Олега Смакотину.

В округе Екатерингофский проходит самая скандальная муниципальная кампания в городе: комиссию сначала пытались спрятать, потом независимых кандидатов в избирком просто не пускали.