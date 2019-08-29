Глава московского отделения «Единой России» подал иск к своему конкуренту на выборах в Мосгордуму

Карточка дела опубликована на сайте Мосгорсуда. Из нее следует, что Александр Метельский оспаривает некие «нормативные акты, принятые избиркомом». Ответчиком числится кандидат от КПРФ Сергей Савостьянов.

Как утверждало сетевое издание «Открытые медиа», именно за представителя коммунистической партии в 15 округе предлагается голосовать в рамках проекта Алексея Навального «Умное голосование». Впрочем, в Фонде борьбы с коррупцией отрицают, что списки рекомендуемых кандидатов были где-либо опубликованы.

Метельский сегодня стал объектом очередного расследования ФБК. В нем утверждается, что депутат, воперки закону владеет бизнесом – мотоцентром «Альпин». Сам глава московских единороссов это отрицает.