Z Архив новостей новости
5 6 6 2200
23:01, 29 августа 2019

Глава московского отделения «Единой России» подал иск к своему конкуренту на выборах в Мосгордуму

Карточка дела опубликована на сайте Мосгорсуда. Из нее следует, что Александр Метельский оспаривает некие «нормативные акты, принятые избиркомом». Ответчиком числится кандидат от КПРФ Сергей Савостьянов.
Как утверждало сетевое издание «Открытые медиа», именно за представителя коммунистической партии в 15 округе предлагается голосовать в рамках проекта Алексея Навального «Умное голосование». Впрочем, в Фонде борьбы с коррупцией отрицают, что списки рекомендуемых кандидатов были где-либо опубликованы.
Метельский сегодня стал объектом очередного расследования ФБК. В нем утверждается, что депутат, воперки закону владеет бизнесом – мотоцентром «Альпин». Сам глава московских единороссов это отрицает.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Статья дня

Владимир Мединский: Дипломатический триумф СССР Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это…

5 532 6 34188 23.08
Kистория, война, дипломатия, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не либерализм, а крокодилизм Почему эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных? Только тех, кто мыслит и живет согласно утверждённым кем-то ценностям? Это нонсенс!..

5 336 6 26381 27.08
Kполитика, либерализм, мнения
Блоги

Лев Симкин профессор, доктор юридических наук

Москва, 23 августа, 80 лет назад «Гиммлер истребил коммунизм, то есть тех, кто верил в Сталина, а он произносит – без всякой необходимости – здравицу за уничтожителя своих сторонников»...

5 229 6 24362 23.08
Kистория, ссср, мнения, сталин
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нарушая принцип, не удивляйся встречной реакции А пока ничего не делаете, наломав дров, у себя — хотя бы держите удар, коллеги. Мы — держим. И мы по-прежнему готовы работать вместе. В диалоге на равных…

5 121 6 14916 28.08
Kсша, рф, дипломатия, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Праздник стояние на реке Угра имеет прямую связь с выборами в Мосгордуму…

5 87 6 10882 28.08
#слушать 36:37 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

А торг уместен, господа! Было бы проще и честнее, если бы Россия именно купила Крым у Украины, как США купили Аляску. Тогда никаких претензий к Кремлю не было бы. Так что идея Трампа о покупке Гренландии, объективно говоря, была весьма разумной и целесообразно…

5 114 6 14425 27.08
Kсша, гренландия, политика, рф, крым, мнения
Блоги

Раджаб Сафаров политолог

Иран создал свой ЗРК, лучше, чем С-300, но чуть хуже С-400 В Иране существует собственная военная промышленность, причем достаточно передовая и мощная, независимая от поставок извне. На Ближнем Востоке и в целом во всем исламском мире такая промышленность имеется только у Израиля…

5 88 6 11142 23.08
Kиран, оружие, мнения
Новости

Тверской районный суд Москвы назначил Илье Яшину 10 суток ареста Его признали виновным в  организации акции 3 августа без уведомления из-за его твита…

5 52 6 6944
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Это вечный синдром России: доказывать, что мы не хуже? Если россияне любят сравнение с Западом, считая его полицейских уголовными дегенератами, каковыми наши предстали во время недавних событий в Москве – то да, можно сказать: радуйтесь кривым параллелям…

5 121 6 16211 28.08
Kобщество, рф, запад, полиция, акции, мнения
Новости

На незарегистрированного кандидата в МГД Любовь Соболь напали у ее дома Об этом она пишет в Twitter…

5 51 6 7163
Блоги

+ В тюменской больнице отказались принимать пациента с отеком легких, потому что у медсестер заканчивалась смена В тюменской больнице отказались принимать пациента с отеком легких, потому что у медсестер заканчивалась смена Они жаловались, что с пациентом будет слишком много забот…

5 193 6 27466 25.08
8читать ;смотреть
Kтюмень, происшествия, видео, события
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

«Умное голосование» есть подлость и глупость Это – предательство тех, кто сидит за «организацию массовых беспорядков». Это солидаризация с преступниками (властью)...

5 139 6 21381 13:37
Kвыборы, мосгордума, политика, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Пусть родители будут хоть тысячу раз в оппозиции к власти Я категорически не согласна с требованиями прокуратуры лишить родительских прав Ольгу и Дмитрия Проказовых, а также Петра и Елену Хомских за участие в несогласованных акциях, на которые они пришли с маленькими детьми…

5 70 6 10926 26.08
Kполитика, власть, семья, события
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Вызываю Валерию Касамару из команды Собянина на дебаты Вызываю Валерию Касамару из команды Собянина на дебаты Я считаю, что вы, как член команды Собянина, — соучастник этой полноценной атаки на общество…

5 106 6 17410 26.08
8читать ;смотреть
Kвыборы, политика, москва, видео, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Умиротворение агрессора 2.0 Уже десять лет 23 августа отмечается Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. А толку-то?..

5 257 6 44215 23.08
Kевропа, рф, мнения
Блоги

Пожар в  Богородице-Рождественском женском монастыре Пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших в результате происшествия нет…

5 31 6 5428 26.08
Kмосква, видео, события

Популярное за неделю

Новости

В Смольном ответили на расследование ФБК о московской квартире временного губернатора Александра Беглова По словам чиновников, стоимость жилья почти в 10 раз меньше той, что фигурирует в ролике Алексея Навального…

5 9 6 10151
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Нам действительно решили показать, как надо по-настоящему в современных условиях снимать сериал «Чернобыль», и сняли такой с натуральными декорациями под Архангельском в Нёнексе…

5 113 6 107221 24.08
#слушать 48:29 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, передачи
Голосование
Чью позицию по поводу выборов вы поддерживаете?
5 67 6 17360 23.08
Блоги

Алексей Пивоваров Главный редактор телеканала RTVI

+ Неудобная правда о гибели «Курска» Неудобная правда о гибели «Курска» Официальное следствие, как известно, не установило виновных в гибели «Курска». Очевидно, это было политическое решение. Почему его приняли? И какова была анатомия этой катастрофы?...

5 195 6 337834 24.08
8читать ;смотреть
Kкурск, трагедии, видео, события
Блоги

Заповедник. Зверские итоги недели еженедельное сатирическое шоу DW

+ Протест в Москве привел к невыносимым моральным страданиям власти Протест в Москве привел к невыносимым моральным страданиям власти «Не для того кормила вас Родина ворованной капустой, чтобы в трудный час вы спасовали перед детьми и распоясавшимся бабьем»!

5 24 6 74946 26.08
8читать ;смотреть
Kсатира, юмор, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8036049
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4176134

Сегодня в эфире