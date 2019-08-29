Бывший гендиректор грузинской компании «Рустваи-2» намерен запустить новый телеканал

По словам Ники Гварамии, вещание начнется уже 9 сентября. Новый глава «Рустави-2» Пата Салия в свою очередь сказал, что экс-руководитель попытался переманить к себе всех сотрудников, но на это предложение согласились лишь 50 человек из более чем 850.

Главный информационный выпуск «Рустави-2» на прошлой неделе был прерван после того, как ведущие в прямом эфире сказали, что уходят с телеканала. Ранее в тот же день стало известно, что увольнения коснулись скандально прославившегося ведущего Георгия Габунии, который в эфире своей программы нецензурно высказался о российском президенте и его родных.