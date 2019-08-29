Взрыв на полигоне под Северодвинском мог произойти не в ходе испытаний ракеты

Согласно версии, опубликованной «Радио Свобода», ЧП случилось при попытке поднять со дна Двинского залива ранее утонувшую ракету. В качестве доказательства приводятся спутниковые снимки. На них, как утверждают журналисты, виден корабль для сбора радиоактивных отходов и судно, одной из главных задач которого является подъем затонувшей техники со дна моря.

Также «Радио Свобода» обратило внимание на один из комментариев на форуме местных рыбаков, который рассказал, что специалисты достали боеголовку, которая сдетонировала уже на барже. Другой человек – якобы свидетель ЧП – сказал, что взрыв произошел под водой.