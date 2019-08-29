Пентагон призвал продолжить предоставлять военную помощь Украине

Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Политико», отмечая, что окончательное решение о дальнейшей судьбе выделенных Конгрессом денег остается за Белым домом. Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп распорядился пересмотреть оказание военной помощи Киеву. Она составляет 250 миллионов долларов. На фоне окончания финансового года, которое произойдет в конце сентября, американский лидер захотел убедиться, что деньги используются не лучшим образом. На время ревизии эта помощь будет заморожена.