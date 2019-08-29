Рэпер Face не будет оспаривать демонтаж афиш его концерта в Москве

Об этом «Интерфаксу» сказал менеджер артиста, добавивший, что само выступление пока не находится под угрозой. Двадцать билбордов в центре столицы были убраны после того, как певец принял участие в оппозиционном митинге 10-го августа. По словам оператора наружной рекламы, на афиши начали поступать жалобы. Кроме того, было отменено два концерта Face в Улан-Удэ и Иркутске. Менеджер артиста высказал опасение по поводу дальнейших срывов выступлений, график которых расписан до конца года.