Зампред Мосгордумы Андрей Метельский отверг обвинения ФБК в наличии у него бизнеса

В интервью «Эху Москвы» глава столичного отделения «Единой России» сказал, что расследования Фонда борьбы с коррупцией не заслуживают внимания. Метельский добавил, что Алексею Навальному придется ответить в суде за оскорбления, нанесенные самому «единороссу», его родственникам и друзьям.

Сегодня Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, согласно которому зампред Мосгордумы якобы является владельцем мотоцентра «Альпин». По закону депутаты не могут заниматься бизнесом.