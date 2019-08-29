Противники строительства Юго-Восточной транспортной хорды подали коллективный иск в Мосгорсуд

Противники строительства Юго-Восточной транспортной хорды рядом с могильником ядерных отходов Москвского завода полиметаллов подали коллективный иск в Мосгорсуд. Ответчиком выступают столичные власти.

Речь идет об участке, который должен пройти от Каспийской улицы до Павелецкого направления МЖД. По данным The Village, радиационный фон в районе захоронения превышает норму в 300 раз. Местные жители и активисты опасаются, что во время строительства зараженная пыль попадет в воздух и воду и радиация разнесется по городу. Заявители требуют признать незаконным постановление правительства Москвы о строительстве и отменить его. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на документ. Заявители напоминают о праве граждан на благоприятную окружающую среду и радиационную безопасность. По мнению истцов, постановление может расцениваться как снижение уровня правовых гарантий, предоставленных федеральным законодателем.

Ранее в Москомархитектуре, которая вместе с Институтом Генплана отвечает за разработку проекта, заверили, что он не затрагивает земли с «аномалиями и загрязнениями».

В свою очередь глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людмила Стебенкова сообщила о создании рабочей группы для проверки безопасности строительства хорды. В нее вошли столичные депутаты, экологи и местные жители.