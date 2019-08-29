Около 300 военных правительственных войск Йемена попали под авиаудар самолетов Объединенных Арабских Эмиратов

Точное число раненых и погибших уточняется. Местное Министерство обороны сообщило, что эмиратские истребители за сутки совершили не менее десяти налетов.

Обстановка на юге Йемена обострилась в начале месяца, когда оппозиционные правительству войска захватили государственные учреждения и военные лагеря. После вмешательства Саудовской Аравии мятежники освободили занятые позиции и согласились на переговоры с официальными властями.