Власти США заподозрили производителя электронных сигарет в рекламе, нацеленной на несовершеннолетних

Как пишет «Уолл-стрит Джорнел», Федеральная торговая комиссия проверяет компанию «Джуул». Ее часто критикуют за популярность электронных устройств у школьников, которых привлекает разнообразие вкусов.

«Джуул» занимает три четверти рынка электронных сигарет в США, а также распространена по всему миру, в том числе и в России. Компания стала одним из самых дорогих стартапов. На фоне новостей о расследовании акции производителя снизились, несмотря на общий подъем американского рынка.