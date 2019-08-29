Власти Москвы объяснили SMS-рассылку с призывом прийти на субботний концерт просьбой организаторов

Департамент информационных технологий мэрии рассказал «Ведомостям», что это было сделано по инициативе Российского союза молодежи. Речь идет о сообщениях, которые сегодня получили многие жители Москвы. Их приглашали прийти на проспект Академика Сахарова в эту субботу.

Ранее столичные власти отклонили все заявки на проведение оппозиционных митингов на этой площадке, однако концерт «РROлето» без проблем согласовали. В прошлую субботу независимые кандидаты также не смогли выйти с акцией на проспект Сахарова из-за проводившегося там фестиваля, приуроченного ко Дню российского флага.