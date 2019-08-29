Из-за пятого подряд административного ареста Илья Яшин проведет в спецприемнике в общей сложности 50 суток

Из-за пятого подряд административного ареста глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин проведет в спецприемнике в общей сложности 50 суток. В этот раз политика обвинили в организации незаконного митинга.

Происходящее с Яшиным – вопиющий случай злоупотребления законом, — сказал «Эху Москвы» член СПЧ Андрей Бабушкин. Бабушкин подчеркнул, что в сложившейся ситуации нужно обжаловать каждый из арестов политика.

Практика назначения новых арестов сразу после выхода из спецприемника стала использоваться в отношении оппозиционных политиков на фоне акций протеста, которые проходили в Москве в последние месяцы.