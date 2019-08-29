Роскомнадзор заблокировал сайт журнала «Крот» из-за интервью с профессором философии о стоицизме

Об этом сообщается в Телеграм-канале портала. Его интернет-страница внесена в реестр запрещенных материалов. «Крот» пишет, что не собирается удалять материал и даже не получал никаких предупреждений. Предположительно действия Роскомнадзора могли быть связаны с тем, что в ходе интервью профессор Нью-Йоркского университета Массимо Пильюччи рассуждал о суициде. В связи с тем, что «Крот» использует протокол https, заблокировать можно только весь сайт, а не конкретную страницу.