Все врачи, лечившие пострадавших от взрыва под Северодвинском, по данным Минздрава, здоровы

Изменения в организмах медиков оказались не связаны с радиацией, — сказала глава ведомства Вероника Скворцова. Так она ответила на вопрос о том, почему врачей не предупредили, что пациенты получили дозу радиации.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8-го августа. Жертвами ЧП стали семь человек. В Росатоме сказали, что инцидент случился во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В день взрыва в районе Северодвинска был зафиксирован резкий скачок радиации.