Сервис YouTube Premium будет бесплатным

Социальная сеть отказалась от системы подписки на собственные оригинальные шоу. Как пишет газета Financial Times, в компании подчитали, что для самоокупаемости сервиса хватит доходов от рекламы. По подсчетам аналитиков, только в прошлом году YouTube получил за демонстрацию коммерческих роликов 15 миллиардов долларов. Отмечается, что бесплатными будут только новые шоу. То видео, которое уже находится в библиотеке YouTube Premium, останется платным в связи с тем, что YouTube уже заключил с правообладателями соответствующие контракты.