Компании не захотели страховать запуск ракеты «Протон-М»

На тендер, объявленный государственным космическим научно-производственным центром имени Хруничева, не было подано ни одной заявки. Об этом говориться в материалах закупочной комиссии. Максимальная цена контракта по договору составляла чуть больше 250 миллионов рублей. Сам запуск ракеты с европейским и американским спутником на борту запланирован на конец сентября. Ранее дата старта несколько раз сдвигалась. Изначально «Протон-М» должен был отправиться на орбиту в августе.