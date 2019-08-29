Певец Тима Белорусских передумал и выступит на фестивале на проспекте Сахарова

Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на представителя артиста, которая подчеркнула, что мероприятие не имеет никакого отношения к политике. Ранее организатор концерта, Российский союз молодежи, называл Тиму Белорусских одним из его участников, однако представитель певца утверждала, что в это время у музыканта запланировано выступление в Оленегорске.

Фестиваль «PROлето» пройдет одновременно с акцией протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Мэрия отказалась согласовать несколько заявок оппозиционеров на проведение митинга на проспекте Сахарова, однако разрешила организовать там концерт.