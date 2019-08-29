Зрителя Театра.doc, задержанного после срыва спектакля, оштрафовали на 500 рублей

Антон Ткачук был обвинен в мелком хулиганстве, — пишет сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на адвоката. Юрист уточнил, что Ткачук провел всю ночь в полиции, так как его личность не могли установить. За что именно на мужчину составили протокол, защитнику не известно.

Режиссера Театра.doc Анастасию Патлай и троих зрителей задержали накануне после того, как члены прокремлевской группировки СЕРБ сорвали спектакль об каминг-аутах «Выйти из шкафа». Всех, кроме Ткачука, вскоре отпустили. Сами задержанные написала заявление о хулиганских действиях представителей СЕРБа.