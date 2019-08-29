Больше половины россиян не знают год начала Второй мировой войны

Это следует из опроса, проведенного ВЦИОМ. Как правило, респонденты говорили, что она началась в 1941-м году. Лишь треть опрошенных указала дату правильно. Как выяснилось, не все знают основных союзников СССР в войне и не всегда могут назвать противоборствующие страны. ВЦИОМ также отмечает, что за 10 лет сократилась доля россиян, считающих, что вклад Советского Союза в победу был основным. Сейчас такой ответ дали чуть более двух третей опрошенных.