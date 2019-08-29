Главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина пятый раз подряд арестовали на 10 суток

Такое решение вынесла судья Тверского суда Москвы Мария Сизинцева. Новый административный протокол был составлен по обвинению в организации незаконного митинга. Адвокаты называют аресты Яшина политической расправой. Как считают защитники оппозиционера, в деле нет ни события, ни состава правонарушения.

Яшин пока стал единственным человеком, получившим более трех арестов подряд. После недавних столичных акций протеста ряду независимых кандидатов стали назначать новые аресты сразу после выхода из спецприемника по предыдущему административному делу.