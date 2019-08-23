ФБК требует лишить лидера «Единой России» в Москве статуса депутата МГД в связи с незаконным предпринимательством

Фонд борьбы с коррупцией требует лишить лидера «Единой России» в Москве Андрея Метельского статуса депутата Мосгордумы в связи с незаконным предпринимательством. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель ФБК Алексей Навальный.

«Андрей Метельский в нарушение своего статуса депутата занимается бизнесом, причем очень обширным. Все это оформлено на его маму, но на практике он незаконно командует этим бизнесом. Мы требуем лишить Метельского статуса депутата Мосгордумы. По этому поводу мы напишем даже в партию «Единая Россия», лидером которой является Метельский, что придает делу особую пикантность», — сказал он.

Ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией А.Навальный опубликовал расследование, где на основании показаний в суде утверждается, что лидер «Единой России» в Москве А.Метельский владеет мотобизнесом. Формально, по словам Навального мотосалон «Альпин» принадлежит помощнику Метельского Петру Ивановскому, однако свидетельства сотрудников мотоцентра говорят о другом. ФБК планирует направить заявления в правоохранительные органы, Мосгордуму и «Единую Россию». А.Навальный напомнил, что депутатам строго запрещено заниматься бизнесом.